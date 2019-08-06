Парламент Индии одобрил решение об отмене особого статуса Джамму и Кашмира

Нижняя палата парламента Индии (Лок сабха) одобрила решение об отмене статьи 370 Конституции Индии, наделяющей особым статусом северный штат Джамму и Кашмир.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, трансляцию голосования вели все основные индийские телеканалы.

В поддержку данной инициативы высказались 366 депутатов, против - 66. Таким образом она была одобрена парламентом Индии.

Решение предусматривает, что Джамму и Кашмир потеряет статус штата и станет союзной территорией (имеющей значительно меньше прав, нежели штат). Кроме того, историческая область Ладакх, входящая в состав Джамму и Кашмира, также станет отдельной союзной территорией. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.