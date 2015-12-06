Парламент и оппозиция Ливии договорились о перемирии

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Представители парламента и так называемого Нового всеобщего национального конгресса подписали соглашение о прекращении вооруженного конфликта, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

"Декларация принципов" предполагает создание комитета из 10 человек, которому предстоит назвать временного президента и вице-президента страны, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Новый всеобщий национальный конгресс объединяет исламистские партии, проигравшие парламентские выборы 25 июня 2014 года.

Ссылаясь на низкую явку, они отказались признавать их итоги и, опираясь на лояльные им вооруженные группировки, взяли под контроль столицу страны Триполи.