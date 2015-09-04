Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Парламент Гватемалы принял отставку президента страны Отто Переса Молины, которая была подана на фоне коррупционных обвинений, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Конгресс Гватемалы во вторник проголосовал за то, чтобы лишить Молину неприкосновенности из-за коррупционного скандала. Позднее суд Гватемалы выдал ордер на арест главы государства.

Молина в тот же день предстал перед судом, где ему зачитали обвинения в коррупции, мошенничестве и сговоре с кругом лиц, занимавшихся ввозом в страну ценных грузов в обход таможенных пошлин. Сообщается, что мошенники избегали многомиллионных пошлин, выплачивая взятки соответствующим чиновникам. По информации обвинения, Отто Перес Молина возглавлял коррупционную схему. Сам 64-летний президент свою вину отрицает.

Согласно конституции Гватемалы, обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Алехандро Мальдонадо. Выборы нового президента Гватемалы запланированы на воскресенье.

Ранее Верховный суд Гватемалы принял положительное решение по вопросу о привлечении президента к ответственности по делу о мошенничестве в таможенной сфере. В Гватемале прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки президента.