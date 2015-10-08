Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Парламент Греции проголосовал за доверие правительству, возглавляемому премьер-министром Алексисом Ципрасом, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

В поддержку проголосовали депутаты двухпартийного правительства, в которое входят Коалиция радикальных левых СИРИЗА и «Независимые греки» — 155 депутатов.

Против высказались представители всех остальных партий. В голосовании приняли участие 299 депутатов.

Ранее сообщалось, что спикером парламента Греции избран бывший глава МВД Никос Вуцис.