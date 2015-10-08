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    Парламент Греции проголосовал за доверие правительству Ципраса

    В поддержку проголосовали 155 из 299 депутатов.

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Парламент Греции проголосовал за доверие правительству, возглавляемому премьер-министром Алексисом Ципрасом, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

    В поддержку проголосовали депутаты двухпартийного правительства, в которое входят Коалиция радикальных левых СИРИЗА и «Независимые греки» — 155 депутатов.

    Против высказались представители всех остальных партий. В голосовании приняли участие 299 депутатов.

    Ранее сообщалось, что спикером парламента Греции избран бывший глава МВД Никос Вуцис.

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