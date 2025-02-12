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Парламент Греции избрал президентом Костаса Тасуласа

Парламент Греции избрал президентом Костаса Тасуласа Парламент Греции избрал президентом бывшего председателя парламента Костаса (Константиноса) Тасуласа, кандидатуру которого выдвинул премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 13:06
Парламент Греции избрал президентом Костаса Тасуласа

Парламент Греции избрал президентом бывшего председателя парламента Костаса (Константиноса) Тасуласа, кандидатуру которого выдвинул премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют итоги четвертого тура голосования, состоявшегося в главном законодательном органе страны.

Первые три тура голосования, состоявшиеся 25 и 31 января, а также 6 февраля, были безуспешными. В первом и втором турах голосования для избрания президента Греции требовалось большинство в две трети голосов (200 голосов в 300-местном парламенте), а в третьем - большинство в три пятых (180 голосов). Во всех трех турах за Тасуласа отдавали голоса 160 парламентариев. В четвертом туре президент избирается большинством в 151 голос. Правящая партия "Новая демократия", выдвинувшая кандидатуру Тасуласа, имеет 156 депутатов в высшем законодательном органе.

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Версия на азербайджанском языке Kostas Tasulas Yunanıstan prezidenti seçilib

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