Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Парламент Франции одобрил спорный закон о слежке за гражданами страны, несмотря на общественное возмущение вокруг заявления WikiLeaks о том, что США шпионили за тремя французскими президентами.

Как передает Report, закон, разработанный на фоне нападения на редакцию Charlie Hebdo и последующих инцидентов, позволяет французским спецслужбам без решений суда устанавливать прослушивающее оборудование в домах подозреваемых и устройства для геолокации в их автомобилях.

По новому закону, спецслужбам позволят регистрировать, с кем подозреваемый общается в интернете. Узнать содержание сообщений спецслужбы, однако, не смогут.

Тем временем основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью французскому каналу TF1 призвал европейские власти обратиться в суд по поводу слежки которую проводит США. Президента Франции Франсуа Олланда Ассанж призвал не занимать "положение страуса" в этом скандале.