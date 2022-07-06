Парламент Эстонии ратифицировал протоколы о приеме в НАТО Швеции и Финляндии

Рийгикогу (парламент) Эстонии ратифицировал протоколы о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, для этого сегодня была созвана внеочередная сессия законодательного собрания, которое в течение одного дня выполнило все необходимые процедуры.
Как отмечала премьер-министр Кая Каллас, Эстония намерена быть среди первых в ратификации данных документов. По вопросу ратификации парламентарии были едины. Воздержавшихся или голосовавших против не оказалось.
"Надеемся, что решение Рийгикогу придаст импульс процессу ратификации, и мы сможем приветствовать наших северных соседей в качестве полноправных членов НАТО", - сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
Во вторник министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами альянса после ратификации документов всеми странами - членами НАТО.
Сегодня протокол также ратифицировали в Великобритании.