Парламент Эстонии ратифицировал протоколы о приеме в НАТО Швеции и Финляндии

Рийгикогу (парламент) Эстонии ратифицировал протоколы о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

Рийгикогу (парламент) Эстонии ратифицировал протоколы о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, для этого сегодня была созвана внеочередная сессия законодательного собрания, которое в течение одного дня выполнило все необходимые процедуры.

Как отмечала премьер-министр Кая Каллас, Эстония намерена быть среди первых в ратификации данных документов. По вопросу ратификации парламентарии были едины. Воздержавшихся или голосовавших против не оказалось.

"Надеемся, что решение Рийгикогу придаст импульс процессу ратификации, и мы сможем приветствовать наших северных соседей в качестве полноправных членов НАТО", - сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Во вторник министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами альянса после ратификации документов всеми странами - членами НАТО.

Сегодня протокол также ратифицировали в Великобритании.