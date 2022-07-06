О нас

Парламент Эстонии ратифицировал протоколы о приеме в НАТО Швеции и Финляндии

Парламент Эстонии ратифицировал протоколы о приеме в НАТО Швеции и Финляндии Рийгикогу (парламент) Эстонии ратифицировал протоколы о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.
Другие страны
6 июля 2022 г. 17:52
Парламент Эстонии ратифицировал протоколы о приеме в НАТО Швеции и Финляндии

Рийгикогу (парламент) Эстонии ратифицировал протоколы о вступлении в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, для этого сегодня была созвана внеочередная сессия законодательного собрания, которое в течение одного дня выполнило все необходимые процедуры.

Как отмечала премьер-министр Кая Каллас, Эстония намерена быть среди первых в ратификации данных документов. По вопросу ратификации парламентарии были едины. Воздержавшихся или голосовавших против не оказалось.

"Надеемся, что решение Рийгикогу придаст импульс процессу ратификации, и мы сможем приветствовать наших северных соседей в качестве полноправных членов НАТО", - сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Во вторник министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами альянса после ратификации документов всеми странами - членами НАТО.

Сегодня протокол также ратифицировали в Великобритании.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi