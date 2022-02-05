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Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства

Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства Скупщина (81-местный парламент) Черногории на чрезвычайном заседании вынесла вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 00:22
Парламент Черногории проголосовал за отставку правительства

Скупщина (81-местный парламент) Черногории на чрезвычайном заседании вынесла вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича.

Голосование состоялось по инициативе вице-премьера Дритана Абазовича.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания вела пресс-служба парламента.

"Голосовали 54 депутата, "за" недоверие проголосовали 43 депутата, "против" - 11 депутатов. Объявляю, что парламент проголосовал за недоверие 42-му кабинету правительства Черногории", - заявил спикер парламента Алекса Бечич.

Голосование проходило поименно.

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