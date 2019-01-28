Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник информировал телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, глава британского правительства обсудила с парламентариями предстоящее во вторник голосование в Палате общин по ряду поправок к Биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Так, Мэй призвала консерваторов поддержать поправку Грэма Брейди, главы Комитета 1922, объединяющего рядовых членов тори в парламенте. Он предложил исключить из соглашения о Brexit такое понятие, как "бэкстоп" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit). Таким образом этот шаг должен помочь оказать давление на Брюссель, чтобы достичь "альтернативной договоренности", которая станет гарантией недопущения появления жесткой границы на острове Ирландия.

Для того, чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Мэй ранее заявила, что в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе и Законом о выходе от 2018 года Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения [о сотрудничестве] 29 марта, если парламент не одобрит сделку с ЕС или Лондон не отменит статью 50 и решит остаться в ЕС.