    Парламент Болгарии отклонил пятый по счету вотум недоверия правительству

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 18:43
    Парламент Болгарии отклонил пятый по счету вотум недоверия правительству

    Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству, которое продолжает работать над обеспечением стабильности в стране.

    Как передает Report со ссылкой на Болгарское информагентство (BTA), об этом заявил премьер-министр Росен Желязков.

    "Правительство продолжает работу по поддержанию стабильности в стране и укреплению партнерских отношений с институтами как в Болгарии, так и за ее пределами", - сказал он.

    Желязков отметил, что в последние дни наблюдается эскалация общественной напряженности, спровоцированная риторикой как парламентских, так и внепарламентских оппозиционных групп.

    "Цель была создать видимость революционной ситуации", - подчеркнул он.

    Вотум недоверия стал пятым по счету, с которым столкнулось правительство с момента вступления в должность в январе. В результате голосования 101 депутат проголосовал за, 133 – против, воздержавшихся не было. Для принятия вотума недоверия требовалась поддержка более половины депутатов из 240.

