Парламент Болгарии отклонил пятый по счету вотум недоверия правительству
- 18 сентября, 2025
- 18:43
Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству, которое продолжает работать над обеспечением стабильности в стране.
Как передает Report со ссылкой на Болгарское информагентство (BTA), об этом заявил премьер-министр Росен Желязков.
"Правительство продолжает работу по поддержанию стабильности в стране и укреплению партнерских отношений с институтами как в Болгарии, так и за ее пределами", - сказал он.
Желязков отметил, что в последние дни наблюдается эскалация общественной напряженности, спровоцированная риторикой как парламентских, так и внепарламентских оппозиционных групп.
"Цель была создать видимость революционной ситуации", - подчеркнул он.
Вотум недоверия стал пятым по счету, с которым столкнулось правительство с момента вступления в должность в январе. В результате голосования 101 депутат проголосовал за, 133 – против, воздержавшихся не было. Для принятия вотума недоверия требовалась поддержка более половины депутатов из 240.