Парламент Болгарии отклонил пятый по счету вотум недоверия правительству

Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству, которое продолжает работать над обеспечением стабильности в стране.

Как передает Report со ссылкой на Болгарское информагентство (BTA), об этом заявил премьер-министр Росен Желязков.

"Правительство продолжает работу по поддержанию стабильности в стране и укреплению партнерских отношений с институтами как в Болгарии, так и за ее пределами", - сказал он.

Желязков отметил, что в последние дни наблюдается эскалация общественной напряженности, спровоцированная риторикой как парламентских, так и внепарламентских оппозиционных групп.

"Цель была создать видимость революционной ситуации", - подчеркнул он.

Вотум недоверия стал пятым по счету, с которым столкнулось правительство с момента вступления в должность в январе. В результате голосования 101 депутат проголосовал за, 133 – против, воздержавшихся не было. Для принятия вотума недоверия требовалась поддержка более половины депутатов из 240.