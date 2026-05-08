Парламент Болгарии одобрил кандидатуру Радева на пост премьера
Другие страны
- 08 мая, 2026
- 12:13
Лидер коалиции "Прогрессивная Болгария", победившей на досрочных парламентских выборах, Румен Радев избран премьер-министром Болгарии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте Народного собрания страны.
За бывшего президента страны проголосовали 124 депутата, представляющие коалицию "Прогрессивная Болгария". 36 депутатов из блока партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил воздержались.
70 представителей партий "Продолжаем перемены", "Движение за права и свободы" и "Возрождение", а также коалиции "Демократическая Болгария" проголосовали против.
