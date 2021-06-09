Парламент Албании вынес вотум недоверия президенту

Депутаты парламента Албании большинством голосов проголосовали за недоверие президенту Илиру Мете, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Депутаты парламента Албании большинством голосов проголосовали за недоверие президенту Илиру Мете, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сто пять из 140 депутатов проголосовали в среду за отставку Меты, семь проголосовали против, трое воздержались. Это первый случай в Албании, когда президента смещает парламент. Конституционный суд скажет решающее слово в утверждении или отклонении сегодняшнего решения парламента", - говорится в сообщении.

Противоречия между президентом Албании и главой правительства Эди Рамой обострились накануне прошедших 25 апреля парламентских выборов, сопровождавшихся нарушениями и столкновениями сторонников разных партий. Мета публично и остро критиковал Раму, упрекая его в использовании административного ресурса и давлении на избирателей. По результатам голосования правящая с 2013 года Социалистическая партия премьера получила большинство из 140 мест в заксобрании. В среду правящее большинство Рамы провело в повестку голосование о доверии президенту, которого он обвинил в нарушении конституции.

Для отставки президента, согласно конституции Албании, правящему большинству потребуется 94 голоса парламентариев, которых у них пока нет. Если необходимое число депутатов выразит недоверие Мете, окончательное решение остается за Конституционным судом.