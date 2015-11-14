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    Парижане стоят в очередях для сдачи крови пострадавшим при терактах

    Число пострадавших в результате крупнейшей террористической атаки в истории Франции достигло 300 человек

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Очереди из желающих сдать кровь для пострадавших в терактах в Париже образовались в больницах французской столицы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Парижане сегодня объединились после вчерашнего нападения, люди встают в очереди, чтобы пожертвовать свою кровь", - говорится в сообщении газеты Mirror.

    В свою очередь, телекомпания Би-би-си опубликовала фотографию длинной уличной очереди парижан перед пунктом сдачи крови.

    Согласно официальным данным, в результате терактов погибли 127 человек, около 300 получили ранения.

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