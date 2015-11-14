Парижане стоят в очередях для сдачи крови пострадавшим при терактах

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Очереди из желающих сдать кровь для пострадавших в терактах в Париже образовались в больницах французской столицы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Парижане сегодня объединились после вчерашнего нападения, люди встают в очереди, чтобы пожертвовать свою кровь", - говорится в сообщении газеты Mirror.

В свою очередь, телекомпания Би-би-си опубликовала фотографию длинной уличной очереди парижан перед пунктом сдачи крови.

Согласно официальным данным, в результате терактов погибли 127 человек, около 300 получили ранения.