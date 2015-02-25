Париж: по делу о беспилотниках задержаны три журналиста

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Парижа арестовала троих журналистов "Аль-Джазиры" по обвинению в управлении беспилотниками.
Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что две ночи кряду в небе над французской столицей появлялись неопознанные летательные аппараты, которые кружили над различными достопримечательностями города.
В среду в Булонском лесу на западе Парижа были задержаны граждане иностранных государств 70, 54 и 36 лет. Пока не ясно, связаны ли они с последними инцидентами.
"Один из них управлял беспилотником, второй - снимал [на камеру], а третий - просто наблюдал", - приводит агентство Франс пресс слова источника из правоохранительных органов.
Управление беспилотниками без лицензии является во Франции противозаконным и грозит нарушителям годом заключения и штрафом в размере 75 тысяч евро.
Небольшие летательные аппараты доступны в свободной продаже и стоят сравнительно недорого, однако их появление над важными объектами Парижа, такими как Эйфелевой башней и площадь Согласия, взволновало французские власти.
Беспилотники могут осуществлять качественную фото- и видеосъемку, однако пока не очень понятно, представляют ли они реальную угрозу безопасности. По мнению экспертов, власти больше озабочены тем, чтобы такие беспилотники не причинили вред людям, нежели вопросами безопасности важных объектов.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook