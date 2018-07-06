Папуа Новая Гвинея отозвала признание Республики Косово

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Папуа — Новая Гвинея стала шестым государством, которое отозвало признание самопровозглашенной Республики Косово.

Как передает Report, об этом в четверг, 5 июля, сообщило информационное агентство Tanjug.

Первый вице-премьер сербского правительства и глава МИДа Ивица Дачич сообщали, что получили на прошлой неделе дипломатическую ноту от «страны, которая в пять раз больше Сербии», но не привели ее названия.

«Министр иностранных дел Ивица Дачич продемонстрировал сегодня официальную ноту Папуа — Новой Гвинеи», — отметило агентство.