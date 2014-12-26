Папа в рождественской речи призвал к миру в Украине

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В традиционном рождественском обращении папа римский Франциск осудил конфликт в Украине.
Понтифик призвал украинцев "преодолеть напряженность, превозмочь ненависть и насилие и встать на новый путь братства и примирения".
Папа также выступил с призывом к миру, обращенным к жителям Ливии, Нигерии, Южного Судана и других африканских регионов.
В своем втором по счету послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") Франциск напомнил о бедственном положении жертв вооруженного конфликта в Ираке и Сирии.
Франциск помолился за христиан, подвергающихся преследованиям со стороны джихадистов группировки "Исламское государство", передает Report со ссылкой на Би-би-си.
Папа заявил о важности возобновления диалога между израильтянами и палестинцами и осудил нападения боевиков Талибана в Пакистане.
Римский первосвященник упомянул в своей речи и жертв эпидемии Эболы в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, поблагодарив тех, кто "отважно помогал больным".
Как отметил понтифик, единоверцы Ближнего Востока "вместе с теми, кто принадлежит к другим этническим и религиозным группам, страдают от жестоких гонений".
News DepartmentАвтор новости
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