Папа в рождественской речи призвал к миру в Украине

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В традиционном рождественском обращении папа римский Франциск осудил конфликт в Украине.

Понтифик призвал украинцев "преодолеть напряженность, превозмочь ненависть и насилие и встать на новый путь братства и примирения".

Папа также выступил с призывом к миру, обращенным к жителям Ливии, Нигерии, Южного Судана и других африканских регионов.

В своем втором по счету послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") Франциск напомнил о бедственном положении жертв вооруженного конфликта в Ираке и Сирии.

Франциск помолился за христиан, подвергающихся преследованиям со стороны джихадистов группировки "Исламское государство", передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Папа заявил о важности возобновления диалога между израильтянами и палестинцами и осудил нападения боевиков Талибана в Пакистане.

Римский первосвященник упомянул в своей речи и жертв эпидемии Эболы в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, поблагодарив тех, кто "отважно помогал больным".

Как отметил понтифик, единоверцы Ближнего Востока "вместе с теми, кто принадлежит к другим этническим и религиозным группам, страдают от жестоких гонений".