Папа Римский завел аккаунт в Instagram

Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск завел аккаунт в Instagram и опубликовал в нем первую фотографию.

Как передает Report, об этом предстоятель Римско-католической церкви сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Я начинаю новое путешествие в Instagram, чтобы идти с вами по пути доброты и милосердия бога», — сообщил Франциск.

В комментарии к фотографии он написал «Молитесь за меня» на девяти языках.

На аккаунт в Instagram за три часа его существования подписалось более 422 тысяч человек.