Папа Римский возвел в сан кардинала первого в истории афроамериканца

Папа Римский Франциск в субботу возвел в сан кардинала первого в истории афроамериканца - предстоятеля архидиоцеза Вашингтона архиепископа Уилтона Грегори.

Папа Римский Франциск в субботу возвел в сан кардинала первого в истории афроамериканца - предстоятеля архидиоцеза Вашингтона архиепископа Уилтона Грегори.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

Масштабы церемонии в соборе Святого Петра, во время которой понтифик должен был возвести в кардиналы 13 священнослужителей, были крайне ограничены в связи с пандемией нового коронавируса. Обычно на ней присутствовали тысячи человек, однако в этот раз каждый будущий кардинал мог пригласить по десять гостей. Все - традиционно кроме понтифика - носили защитные маски и соблюдали социальное дистанцирование. При этом двое из 13 будущих кардиналов не смогли приехать в Ватикан.

72-летний Грегори, как и некоторые другие будущие кардиналы, перед церемонией находился на карантине в течение 10 дней в одном из жилых домов Ватикана. При этом еду и полотенца оставляли у его двери, отмечает издание. После того, как третий тест на коронавирус показал отрицательный результат, вашингтонскому архиепископу в субботу утром разрешили отправиться на церемонию. Спустя несколько часов он стал кардиналом - духовным лицом, которое в церковной иерархии Римско-католической церкви следует непосредственно за понтификом. Этот сан даст Грегори возможность - до того, как ему исполнится 80 лет - избирать нового Папу Римского, если Франциск умрет или отречется от престола.

Как отметил Грегори в интервью The Washington Post, он надеется стать "голосом афроамериканского сообщества в ушах Папы Римского". "Среди людей, которые поздравили меня и пожелали мне всего наилучшего, друзей и коллег, я слышал: "Давно пора", - сказал Грегори, говоря о том, что афроамериканец должен стать кардиналом. - Но это также важное признание того, что афроамериканская, черная католическая община является важным компонентом более крупной, универсальной церкви".