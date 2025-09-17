Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

Папа Римский Лев XIV вновь призвал к прекращению огня между Израилем и ХАМАС с связи с наземным наступлением израильской армии в город Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Папа Римский осудил условия, в которых оказались палестинцы в секторе Газа, выразив солидарность с гражданским населением:

"Я выражаю свою глубокую солидарность с палестинским народом в секторе Газа, который продолжает жить в страхе и выживать в неприемлемых условиях, вынужденный вновь покинуть свою землю".

Как сообщалось, Израиль в ночь на 16 сентября начал наземное наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.