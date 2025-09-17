Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 14:51
    Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

    Папа Римский Лев XIV вновь призвал к прекращению огня между Израилем и ХАМАС с связи с наземным наступлением израильской армии в город Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Папа Римский осудил условия, в которых оказались палестинцы в секторе Газа, выразив солидарность с гражданским населением:

    "Я выражаю свою глубокую солидарность с палестинским народом в секторе Газа, который продолжает жить в страхе и выживать в неприемлемых условиях, вынужденный вновь покинуть свою землю".

    Как сообщалось, Израиль в ночь на 16 сентября начал наземное наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.

    Папа Римский Лев XIV Ватикан Израиль ХАМАС сектор Газа Ближний Восток

    Последние новости

    14:59

    В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балкона

    Происшествия
    14:51

    Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАС

    Другие страны
    14:43

    Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФ

    Другие страны
    14:41

    В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%

    Бизнес
    14:29

    Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и Азербайджана

    Энергетика
    14:28
    Фото

    В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем году

    Внутренняя политика
    14:25

    ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей Газы

    Другие страны
    14:23

    КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТД

    Энергетика
    14:22

    Узбекистан и Исламский банк развития обсудили расширение сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей