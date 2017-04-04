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    Папа римский собирается выступить в каирском исламском университете

    Выступление понтифика перед участниками международной конференции по проблемам мира запланировано на 28 апреля

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск выступит 28 апреля в каирском университете "Аль-Азхар" перед участниками международной конференции по проблемам мира.

    Как передает Report, об этом сообщает служба печати Святого престола.

    Посещение университета и встреча с его духовным лидером имамом Мохаммедом эль-Тайибом - главное событие в объявленной в понедельник программе двухдневного апостольского визита понтифика в Египет (28-29 апреля). Визит продлится 37 часов.

    80-летний римский первосвященник за последние дни совершил две пастырские поездки по Италии (Милан и область Эмилия-Романья).

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