Папа римский собирается выступить в каирском исламском университете

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск выступит 28 апреля в каирском университете "Аль-Азхар" перед участниками международной конференции по проблемам мира.

Как передает Report, об этом сообщает служба печати Святого престола.

Посещение университета и встреча с его духовным лидером имамом Мохаммедом эль-Тайибом - главное событие в объявленной в понедельник программе двухдневного апостольского визита понтифика в Египет (28-29 апреля). Визит продлится 37 часов.

80-летний римский первосвященник за последние дни совершил две пастырские поездки по Италии (Милан и область Эмилия-Романья).