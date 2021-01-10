Папа Римский собирается сделать прививку от COVID-19

Глава Римско-католической церкви Франциск убежден, что сделать прививку от коронавируса нужно всем.

Глава Римско-католической церкви Франциск убежден, что сделать прививку от коронавируса нужно всем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу Mediaset.

"Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей", - отметил понтифик.

Папа Римский разъяснил, что воспользовался тем, что кампания по вакцинации стартует в Ватикане на следующей неделе, и уже записался на прививку.

До этого 84-летний глава Римско-католической церкви раскритиковал граждан, которые уехали за границу в новогодние праздники, чтобы избежать жестких ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.