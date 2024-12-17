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Папа Римский рассказал о неудачном двойном покушении в Ираке

Папа Римский рассказал о неудачном двойном покушении в Ираке Территористы-смертники в Ираке в 2021 году пытались убить папу Римского Франциска в ходе двойного покушения.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 17:25
Папа Римский рассказал о неудачном двойном покушении в Ираке

Территористы-смертники в Ираке в 2021 году пытались убить папу Римского Франциска в ходе двойного покушения.

Как передает Report, об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на отрывок из автобиографии папы Римского, Spera.

В книге понтифик пишет, что в 2021 году, перед поездкой в Ирак, его убеждали отказаться от пасторского визита - особенно в районы страны, которые долгое время находились под контролем "Исламского государства". Однако Франциск не отменил свой визит.

Безопасность папы Римского обеспечивали местные полицеские, а также британская разведка. На Франциска покушение пытались совершить дважды с коротким перерывом - в Мосуле, куда папа Римский прибыл для общения с христианской общиной.

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Версия на английском языке Pope tells about failed double assassination attempt in Iraq
Версия на азербайджанском языке Roma Papası kitabında İraqda iki dəfə məruz qaldığı uğursuz sui-qəsd cəhdindən bəhs edib

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