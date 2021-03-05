Папа Римский прибыл в Ирак

Папа Франциск — единственный глава Римско-католической церкви, посетившим Ирак, родину пророка Авраама

Папа Римский Франциск прибыл в Багдад cегодня. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство INA.

Отмечается, что в международном аэропорту иракской столицы понтифика встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.

Папа Франциск — единственный глава Римско-католической церкви, посетивший Ирак.

Накануне, 4 марта, понтифик заявил, что прибудет в иракское государство "в качестве паломника мира и надежды". Он в том числе намерен молить Бога о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма.