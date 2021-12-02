О нас
Report Georgia
Аудио новости

Папа Римский начинает исторический визит в Грецию и на Кипр

Папа Римский начинает исторический визит в Грецию и на Кипр Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом со 2 по 6 декабря Кипр и Грецию, понтифик посетит Никосию, Ларнаку, Афины, а также Лесбос, ставший одним из символов нынешнего острого миграционного кризиса.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 11:16
Папа Римский начинает исторический визит в Грецию и на Кипр

Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом со 2 по 6 декабря Кипр и Грецию, понтифик посетит Никосию, Ларнаку, Афины, а также Лесбос, ставший одним из символов нынешнего острого миграционного кризиса.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, на Лесбосе у понтифика будет возможность встретиться с мигрантами, которые прибыли на остров "в поисках надежды".

Папа Римский перед путешествием сказал, что это будет поездка к источникам апостольской веры и братства между христианами различных конфессий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58
Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
ВидеоЛа Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
29 ноября 2021 г. 01:56
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
28 ноября 2021 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi