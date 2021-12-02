Папа Римский начинает исторический визит в Грецию и на Кипр

Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом со 2 по 6 декабря Кипр и Грецию, понтифик посетит Никосию, Ларнаку, Афины, а также Лесбос, ставший одним из символов нынешнего острого миграционного кризиса.

Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом со 2 по 6 декабря Кипр и Грецию, понтифик посетит Никосию, Ларнаку, Афины, а также Лесбос, ставший одним из символов нынешнего острого миграционного кризиса.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, на Лесбосе у понтифика будет возможность встретиться с мигрантами, которые прибыли на остров "в поисках надежды".

Папа Римский перед путешествием сказал, что это будет поездка к источникам апостольской веры и братства между христианами различных конфессий.