Папа Римский: Мир в Украине нельзя откладывать

Прекращение четырехлетнего конфликта "не может быть отложено", в то время как Соединенные Штаты пытаются выступить посредником в труднодостижимом соглашении между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Папа Лев XIV заявил сегодня во время своего еженедельного обращения к паломникам на площади Святого Петра после воскресной молитвы

"Мое сердце вновь разрывается от драматической ситуации, которую видят все", - сказал Папа Римский.

По его словам, слишком много жертв, сломанных судеб и семей, а также разрушений и невыразимых страданий.

"Мир нельзя откладывать", - подчеркнул Папа, отметив, что это насущная необходимость, которая должна найти место в сердцах людей и воплотиться в ответственные решения.