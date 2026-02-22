Папа Римский: Мир в Украине нельзя откладывать
Другие страны
- 22 февраля, 2026
- 17:03
Прекращение четырехлетнего конфликта "не может быть отложено", в то время как Соединенные Штаты пытаются выступить посредником в труднодостижимом соглашении между Москвой и Киевом.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом Папа Лев XIV заявил сегодня во время своего еженедельного обращения к паломникам на площади Святого Петра после воскресной молитвы
"Мое сердце вновь разрывается от драматической ситуации, которую видят все", - сказал Папа Римский.
По его словам, слишком много жертв, сломанных судеб и семей, а также разрушений и невыразимых страданий.
"Мир нельзя откладывать", - подчеркнул Папа, отметив, что это насущная необходимость, которая должна найти место в сердцах людей и воплотиться в ответственные решения.
