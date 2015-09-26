Папа Римский Франциск выступил на открытии саммита ООН

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В пятницу, 25 сентября, Папа Римский Франциск выступил с обращением к Генеральной Ассамблее ООН, призвав всех к миру и справедливому отношению к окружающей среде.

Как передает Report, на следующий день после первого в истории обращения Папы Римского к Конгрессу США, Франциск обратился к ООН с уверенной речью.

Кроме призывов к миру, в ней прозвучали и обвинения в чрезмерной эксплуатации природных ресурсов из-за “эгоистичной и безграничной жажды власти и материального благополучия”.

Выступая со своей первой речью перед Генеральной Ассамблей, Франциск приветствовал усилия ООН по объединению мирового сообщества в борьбе против бедности и изменения климата. Он также раскритиковал ведущие страны мира за то, что для них политические интересы важнее человеческих страданий в странах Среднего Востока.

Он повторил свои опасения по поводу преследования христиан и, более того, настаивал на том, что это происходит из-за глобальной бедности.

“Они исключены из общества, вынуждены жить за счет подаяний и несправедливо страдать из-за последствий чрезмерного использования окружающей среды”, – отметил Франциск. – “Такие процессы являются частью сегодняшней широко распространенной и тихо разрастающейся “культуры отходов”.

Франциск стал пятым Папой Римским, который посетил заседание Генеральной Ассамблеи ООН. В последний раз в ООН выступал Иоанн Павел II в 1995 году.