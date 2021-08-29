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Папа Римский Франциск призвал к молитве и посту во имя Афганистана

Папа Римский Франциск призвал к молитве и посту во имя Афганистана Франциск, папа Римский, выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле и призвал христиан к молитве и посту во имя примирения.
Другие страны
29 августа 2021 г. 14:49
Папа Римский Франциск призвал к молитве и посту во имя Афганистана

Франциск, папа Римский, выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле и призвал христиан к молитве и посту во имя примирения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"Слежу с огромной озабоченностью за ситуацией в Афганистане. И молюсь за погибших в терактах. Благодарю всех, кто помогает этому страдающему народу. И прошу продолжать работать над примирением во имя будущего", - сказал Франциск.

"В такие исторические моменты мы не можем оставаться безразличными, этому нас учит история церкви. Как от христиан это требует от нас особых усилий, поэтому прошу молиться и придерживаться поста, прося у Бога милосердия", - продолжил он.

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası Fransisk Əfqanıstan üçün dua etməyə çağırıb

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