Папа Римский Франциск призвал к молитве и посту во имя Афганистана

Франциск, папа Римский, выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле и призвал христиан к молитве и посту во имя примирения.

Франциск, папа Римский, выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле и призвал христиан к молитве и посту во имя примирения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"Слежу с огромной озабоченностью за ситуацией в Афганистане. И молюсь за погибших в терактах. Благодарю всех, кто помогает этому страдающему народу. И прошу продолжать работать над примирением во имя будущего", - сказал Франциск.

"В такие исторические моменты мы не можем оставаться безразличными, этому нас учит история церкви. Как от христиан это требует от нас особых усилий, поэтому прошу молиться и придерживаться поста, прося у Бога милосердия", - продолжил он.