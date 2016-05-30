Папа Римский Франциск не планирует уходить с поста раньше времени

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск отверг возможность своего досрочного ухода с поста предстоятеля Римско-католической церкви по примеру своего предшественника Бенедикта XVI. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, его слова приводятся на официальном сайте Святого престола.

"Я не думал о том, чтобы оставить (свой пост) из-за ответственности (которую он накладывает)", - заявил папа Франциск во время выступления на Всемирном конгрессе, организованном фондом Святого престола Scholas Occurrentes.

"Я сделаю вам признание: я никогда не думал, что меня выберут, и для меня это стало сюрпризом. Но с этого момента Господь дал мне мир, который длится по сей день", - добавил он.