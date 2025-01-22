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Панама подала жалобу в ООН из-за заявлений Трампа

Панама подала жалобу в ООН из-за заявлений Трампа Постпредство Панамы при ООН направило жалобу в организацию в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о планах восстановить контроль над Панамским каналом.
Другие страны
22 января 2025 г. 12:21
Панама подала жалобу в ООН из-за заявлений Трампа

Постпредство Панамы при ООН направило жалобу в организацию в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о планах восстановить контроль над Панамским каналом.

Об этом соощает Report со ссылкой на газету "Фигаро".

"В письме, направленном генсеку ООН Антониу Гутерришу, Панама выразила обеспокоенность инаугурационной речью Трампа, где он заявил о намерении завладеть Панамским каналом", - пишет газета.

"Мы просим передать наше сообщение 15 членам Совета Безопасности ООН", - говорится в письме.

20 января, после вступления в должность президента США, Трамп заявил, что панамские власти не справляются с управлением каналом, и США восстановят над ним контроль. Ранее он также упоминал о возможности применения силы для достижения этой цели.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино, в свою очередь, заверил, что суверенитет и право собственности на Панамский канал останется за Панамой.

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Версия на азербайджанском языке Panama Trampın bəyanatları ilə bağlı BMT-yə şikayət verib

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