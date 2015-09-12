​Пан Ги Мун заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Исключение России из СБ ООН технически невозможно, любая идея или резолюция требует одобрения всех пяти постоянных членов Совета".

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

На вопрос о соответствующих призывах политиков в Киеве и Варшаве, Пан Ги Мун сказал, что не слышал о подобных претензиях.

"Я знаю только о растущем числе голосов среди членов ООН, призывающих к реформированию Совета Безопасности, - отметил он. - Речь идет о том, что Совет должен стать более открытым, демократичным и представительным. Эта тема действительно обсуждается".

"Россия - это один из постоянных членов Совета Безопасности. Я бы не хотел даже комментировать вопросы, о которых не вполне в курсе", - добавил генсекретарь.