Пан Ги Мун запустит в Нью-Йорке обратный отсчет до начала 2017 года

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун даст старт традиционной церемонии опускания хрустального шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке, которая знаменует начало Нового года.

Как передает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, приход Нового года на нью-йоркской Таймс-сквер традиционно ознаменует церемония с хрустальным шаром, который опустится на площадь 31 декабря. Как ожидается, участие в новогодних мероприятиях на Таймс-сквер примут несколько сотен тысяч человек.

Организаторы мероприятия сообщили, что генсек ООН в последний день официального пребывания в должности "нажмет на кнопку" и запустит движение хрустального шара за минуту до Нового года. Президент Times Square Alliance Тим Томпкинс отметил, что Пан Ги Мун на своем посту занимался "примирением людей и стран, поддержкой помощи беженцам и выступал против войны".

Пан Ги Мун покинет пост восьмого главы всемирной организации 31 декабря после двух пятилетних сроков. С 1 января ООН возглавит португалец Антониу Гутерреш, который ранее являлся премьер-министром Португалии, а с 2005 по 2015 год - верховным комиссаром ООН по делам беженцев.