Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших при крушении A320

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера EgyptAir.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Он выражает сердечные соболезнования семьям погибших и правительствам, граждане которых пострадали в катастрофе", - сказал он.

Отмечается, что Пан Ги Мун поблагодарил всех, кто участвует в поисковой операции.