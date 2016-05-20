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    Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших при крушении A320

    Пан Ги Мун поблагодарил всех, кто участвует в поисковой операции

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил соболезнования семьям погибших при крушении лайнера EgyptAir.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    "Он выражает сердечные соболезнования семьям погибших и правительствам, граждане которых пострадали в катастрофе", - сказал он.

    Отмечается, что Пан Ги Мун поблагодарил всех, кто участвует в поисковой операции.

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