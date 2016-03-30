Пан Ги Мун: Выполнение договора Турция - ЕС будет решающим для проблемы мигрантов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Выполнение договора между Турцией и ЕС будет иметь исключительно важное значение для решения проблемы беженцев в Европе".

Как сообщает Report, об этом в среду на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся с визитом в шведской столице.

"Мы высоко ценим то, что, несмотря на сложные социально-экономические вызовы, многие лидеры стран демонстрируют сочувствие и лидерство. Нам необходимы решения на основе коллективной ответственности. Главное в этом договоре - его выполнение", - отметил он.

По мнению генсека ООН, "один из способов решения проблемы - расширение (легальных) путей для мигрантов и беженцев, которые бегут от репрессий и угроз". "В сентябре (19 сентября на конференции в Нью-Йорке) мы будем обсуждать эти вопросы на глобальном уровне", - добавил Пан Ги Мун.