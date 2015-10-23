Пан Ги Мун провел встречу с премьером Израиля Нетаньяху

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заверил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в том, что правительство его страны не намерено менять статус-кво района Храмовой горы в Иерусалиме, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я приветствую заверения премьер-министра (Израиля Биньямина) Нетаньяху, что у Израиля нет никаких намерений менять статус-кво в районе Харам Аль-Шариф/Храмовая гора, который, как опасаются многие мусульмане, находится под угрозой", — заявил Пан Ги Мун журналистам по итогам поездки на Ближний Восток, где он провел встречи с рядом региональных лидеров.

Пан Ги Мун ранее подчеркивал важность "снижения напряженности в святых местах Иерусалима и призвал к сохранению статуса-кво в соответствии с учетом особой роли Иордании".

Новое обострение палестино-израильского конфликта началось с волнений на Храмовой горе, порожденных слухами о планах Израиля восстановить там еврейское присутствие. Израильские лидеры неоднократно отрицали обвинения в попытках изменить статус-кво третьей по значимости святыни ислама, где сейчас запрещены немусульманские богослужения.

В ходе нынешней вспышки насилия за месяц нападений и беспорядков погибли по меньшей мере девять израильтян и более 40 палестинцев.