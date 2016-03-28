Пан Ги Мун посетил Иорданию

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Генсек ООН Пан Ги Мун в рамках визита в Иорданию провел в Аммане переговоры с королем Абдуллахом, президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой МИД Иордании Насером Джудехом. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, cогласно заявлению администрации иорданского монарха, обсуждались способы активизации борьбы с кризисом беженцев и ситуация на Ближнем Востоке.

Король Абдуллах призвал международное сообщество помочь в решении проблем, связанных с поддержкой растущего потока беженцев.

Обсуждая палестинский вопрос, стороны сошлись во мнении о важности возобновления переговоров между Израилем и Палестиной на основе принципа двух государств.