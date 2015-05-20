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    Пан Ги Мун: Переговоры по Йемену пройдут в Женеве 28 мая

    Генсек ООН призывает все стороны принять участие в консультациях ООН по доброй воле и без дополнительных условий

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Переговоры по урегулированию ситуации в Йемене пройдут в швейцарской Женеве в следующий четверг, 28 мая, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Генеральный секретарь рад объявить о запуске всеобъемлющих консультаций, которые начнутся 28 мая в Женеве", - говорится в сообщении. Консультации будут направлены на восстановление "движения к политическому переходному процессу в Йемене".

    Генсек ООН "призывает все стороны принять участие в консультациях ООН по доброй воле и без дополнительных условий".

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