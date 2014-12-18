Пан Ги Мун: палестино-израильский конфликт не урегулировать принятием резолюции СБ ООН

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Палестино-израильский конфликт не удастся урегулировать принятием одной лишь резолюции в Совете Безопасности ООН, считает генеральный секретарь всемирной организации Пан Ги Мун. По его словам, "в конечном счете" этим должны заняться лидеры двух народов за столом переговоров.

В ходе пресс-конференции в среду генсек заявил, что, "безусловно, будет приветствовать участие и руководящую роль Совета в продвижении ближневосточного мирного процесса", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Совет Безопасности ООН может принять самостоятельные действия, но в конечном счете дело остается за двумя сторонами, двумя лидерами, которые должны обсудить все нерешенные вопросы. Насколько я понимаю, они выявили все проблемы. Они знают, какие вопросы требуют решения", - сказал Пан Ги Мун.

Он призвал стороны конфликта вести переговоры с прицелом на достижение главной цели - создания двух независимых государств, израильского и палестинского, "живущих бок о бок в мире и безопасности". "Я надеюсь, что мир и стабильность придут к этим народам в Новом году", - отметил генсек ООН.