Пан Ги Мун отреагировал на казнь 47 человек в Саудовской Аравии

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун удручен казнью 47 осужденных в Саудовской Аравии, в том числе шиитского проповедника Нимра аль-Нимра, и вновь подтверждает неприятие подобной высшей меры наказания. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, справедливость вынесенных властями страны вердиктов вызывает вопросы. «Нимра ан-Нимр и ряд других казненных заключенных были приговорены по итогам судебного процесса, который вызвал серьезную озабоченность в связи с характером обвинений и справедливостью процесса», — говорится в заявлении.

Дюжаррик добавил, что Пан Ги Мун неоднократно поднимал вопрос о деле аль-Нимра с руководством Саудовской Аравии. По его словам, Пан Ги Мун твердо выступает против смертной казни, а также призывает Саудовскую Аравию оказаться от этой высшей меры наказания.

Казненный шейх был одним из основных вдохновителей движения за равноправие и конституционные реформы, против дискриминации шиитского меньшинства, проживающего на востоке королевства. Он был арестован 8 июля 2012 года по обвинению в подстрекательстве к массовым акциям протеста и беспорядкам и в октябре 2014 года приговорен к смерти.

Проповедник был казнен наряду с 46 другими осужденными, признанными виновными в причастности к терроризму.