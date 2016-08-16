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    Пан Ги Мун осудил авиаудары по школе в Йемене

    Глава ООН призвал провести оперативное расследование

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил авиаудар по школе в Йемене, в результате которого погибли, по меньшей мере, 10 детей.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт ООН, глава организации заявил о необходимости провести оперативное расследование этого трагического инцидента. Он призвал стороны конфликта уважать международное гуманитарное право и добиваться мирного прекращения конфликта.

    Самолеты разбомбили школу в деревне Джумаат бен Фадель в провинции Саада 13 августа. Из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщили, что погибшим детям - от шести до 14 лет.

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