Пан Ги Мун осудил авиаудары по школе в Йемене

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил авиаудар по школе в Йемене, в результате которого погибли, по меньшей мере, 10 детей.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ООН, глава организации заявил о необходимости провести оперативное расследование этого трагического инцидента. Он призвал стороны конфликта уважать международное гуманитарное право и добиваться мирного прекращения конфликта.

Самолеты разбомбили школу в деревне Джумаат бен Фадель в провинции Саада 13 августа. Из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) сообщили, что погибшим детям - от шести до 14 лет.