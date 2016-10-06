Пан Ги Мун одобрил кандидатуру Гутерриша на пост генсека ООН

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Пан Ги Мун, покидающий пост генерального секретаря ООН, назвал кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша "отличным выбором" для нового главы организации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы поздравляем Антониу Гутерриша. Я его хорошо знаю и считаю его кандидатуру отличным выбором", — заявил Пан Ги Мун сегодня в Риме после встречи с президентом Италии Серджо Маттарелла.

По итогам шестого раунда предварительного голосования 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку кандидатуры Гутерриша, который с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев, еще двое высказались нейтрально. Официальное голосование по этому вопросу состоится в Нью-Йорке 6 октября.