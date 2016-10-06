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    Пан Ги Мун одобрил кандидатуру Гутерриша на пост генсека ООН

    Пан Ги Мун: Я его хорошо знаю и считаю его кандидатуру отличным выбором

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Пан Ги Мун, покидающий пост генерального секретаря ООН, назвал кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша "отличным выбором" для нового главы организации, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Мы поздравляем Антониу Гутерриша. Я его хорошо знаю и считаю его кандидатуру отличным выбором", — заявил  Пан Ги Мун  сегодня в Риме после встречи с президентом Италии Серджо Маттарелла.

    По итогам шестого раунда  предварительного голосования 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН высказались в поддержку кандидатуры Гутерриша, который с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев, еще двое высказались нейтрально. Официальное голосование по этому вопросу состоится в Нью-Йорке 6 октября. 

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