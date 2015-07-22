Память жертв теракта в Осло и на Утейе почтут сегодня в Норвегии

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Памятные церемонии в память о жертвах двойного теракта, совершенного четыре года назад в Осло и на острове Утейа норвежцем Андерсом Берингом Брейвиком, когда погибли 77 человек, состоятся в среду в Норвегии, сообщается на сайте норвежского правительства.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", запланированы, в частности, богослужение в кафедральном соборе Осло, возложение цветов на месте гибели жертв теракта на острове Утейа. В программе и открытие информационного центра, рассказывающего о событиях 22 июля 2011 года и уже успевшего вызвать неоднозначную реакцию среди норвежцев.

Он обустроен в центральном Осло в районе комплекса правительственных зданий, где четыре года назад Брейвик взорвал автомобиль, в результате чего тогда погибли восемь человек. После этого преступник перебрался в летний молодежный лагерь норвежской Рабочей партии, расположенный в окрестностях Осло на острове Утейа. В результате стрельбы, устроенной там Брейвиком, погибли 69 человек.

Тур Эстбё, потерявший жену во время взрыва в Осло, сказал в интервью норвежской телерадиокомпании NRK накануне открытия выставки, что опасается, что преступник получит внимание, на которое все время рассчитывал. "У меня такое чувство, что он получит свой небольшой собственный геростратов "зал славы", - сказал он. При этом собеседник NRK заметил, что самой выставки он не видел и что вообще-то хотел бы, чтобы имя преступника было забыто.

Среди собеседников NRK были и те, кто также потерял близких во время теракта, но считает все же центр хорошей идеей.

Один из ответственных за выставку историк Эйнар Фагерланд, рассказывая о своей работе над ней, заметил, что речь идет не о мемориальном, а об информационном центре, где свою историю расскажут жертвы теракта, а не преступник. По его словам, в фокусе выставки — лишь документы и судебные материалы.