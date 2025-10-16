Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Палестинская администрация представила план восстановления Газы на $67 млрд

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 21:39
    Палестинская администрация представила план восстановления Газы на $67 млрд

    Палестинская национальная администрация объявила о начале подготовки масштабной программы восстановления и реконструкции сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство WAFA.

    Программа GRRIP (Gaza Recovery and Reconstruction Implementation Program) оценивается в $67 млрд и охватывает 56 подпрограмм в 18 ключевых секторах, включая жилье, социальные услуги, инфраструктуру, экономику и управление.

    Она строится на базе Арабского плана восстановления Газы, принятого на внеочередном Арабском саммите в Каире в марте 2025 года. Программа реализуется в тесной координации с профильными министерствами, национальными учреждениями и международными партнерами.

    Пятилетний план состоит из трех фаз. Первая - шестимесячная, с бюджетом $3,5 млрд, включает уборку завалов, восстановление инфраструктуры и услуг, временное жилье, поддержку малого бизнеса и сельского хозяйства, психосоциальную помощь и восстановление банковской системы. Вторая фаза - трехлетняя реконструкция с бюджетом около $30 млрд, третья - окончательная реконструкция и укрепление устойчивого развития.

    Палестина сектор Газа восстановление

    Последние новости

    22:09

    Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением при нарушении мирного соглашения

    Другие страны
    22:02

    Начальник "Дома отдыха" Минобороны обвиняется в получении взятки - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    21:53

    Белый дом: Беседа Путина и Трампа длилась больше двух часов

    Другие страны
    21:51

    СМИ: Катар может остановить поставки СПГ в Европу

    Другие страны
    21:39

    Палестинская администрация представила план восстановления Газы на $67 млрд

    Другие страны
    21:17

    Трамп: Я встречусь с Путиным в Будапеште - ОБНОВЛЕНО-5

    Другие страны
    21:15

    Эрдоган предлагает парламенту продлить мандат турецких ВС в Ираке и Сирии

    В регионе
    21:12

    В Найроби на церемонии прощания с лидером оппозиции погибли два человека

    Другие страны
    21:03

    ВВС Израиля нанесли удар по подземным объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    Лента новостей