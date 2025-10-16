Палестинская администрация представила план восстановления Газы на $67 млрд

Палестинская национальная администрация объявила о начале подготовки масштабной программы восстановления и реконструкции сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство WAFA.

Программа GRRIP (Gaza Recovery and Reconstruction Implementation Program) оценивается в $67 млрд и охватывает 56 подпрограмм в 18 ключевых секторах, включая жилье, социальные услуги, инфраструктуру, экономику и управление.

Она строится на базе Арабского плана восстановления Газы, принятого на внеочередном Арабском саммите в Каире в марте 2025 года. Программа реализуется в тесной координации с профильными министерствами, национальными учреждениями и международными партнерами.

Пятилетний план состоит из трех фаз. Первая - шестимесячная, с бюджетом $3,5 млрд, включает уборку завалов, восстановление инфраструктуры и услуг, временное жилье, поддержку малого бизнеса и сельского хозяйства, психосоциальную помощь и восстановление банковской системы. Вторая фаза - трехлетняя реконструкция с бюджетом около $30 млрд, третья - окончательная реконструкция и укрепление устойчивого развития.