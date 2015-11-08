Палестинец въехал на автомобиле в группу израильтян, четверо пострадали

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Палестинец въехал на автомобиле в группу израильтян на Западном берегу реки Иордан. В результате четыре человека получили ранения, нападавший был застрелен полицейскими. Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press.

Обстановка в области безопасности в Израиле обострилась в начале октября. За это время жертвами терактов стали 11 человек, еще более 120 получили ранения. По данным СМИ, в Иерусалиме и других городах Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан арабские радикалы регулярно осуществляют нападения на израильтян, при этом в столкновениях и при нападениях были убиты свыше 70 палестинцев, многие из которых - участники атак, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.