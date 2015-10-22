​Палестинец ранил пятерых израильских военных, наехав на них на машине

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Палестинец намеренно протаранил на машине группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», наезд, произошедший в районе города Вифлеема, продолжил череду практически ежедневных нападений, жертвами которых за месяц стали девять израильтян, порядка 80 получили ранения.

"Палестинцы забросали камнями армейский автомобиль около Вифлеема. Солдаты вышли из машины, и в этот момент палестинец намеренно врезался в них. Ранены пять человек", — сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер.

Водитель-палестинец тяжело ранен ответным огнем, передают местные СМИ.