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    Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Израильские военные застрелили палестинца при подавлении беспорядков на Западном берегу реки Иордан.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные медики.

    Солдаты применили оружие, вмешавшись в конфликт еврейских поселенцев с жителями арабской деревни Уриф в районе города Наблуса.

    Волна протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается последние три месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

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