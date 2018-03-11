Палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Израильские военные застрелили палестинца при подавлении беспорядков на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные медики.

Солдаты применили оружие, вмешавшись в конфликт еврейских поселенцев с жителями арабской деревни Уриф в районе города Наблуса.

Волна протестов с варьирующейся интенсивностью продолжается последние три месяца, став ответом палестинцев на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.