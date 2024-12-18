Палестинцы подали в суд на Блинкена с требованием прекратить военную помощь Израилю

Группа палестинцев подала в суд в Вашингтоне иск против госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить американскую военную помощь израильским подразделениям, ответственным за нарушения прав человека.

Группа палестинцев подала в суд в Вашингтоне иск против госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить американскую военную помощь израильским подразделениям, ответственным за нарушения прав человека.

Как передает Report , исковое заявление поступило в электронную базу федерального суда столичного округа Колумбия.

Блинкена обвинили в невыполнении обязанностей по "обеспечению соблюдения закона Лихи, согласно которому американскую военную помощь не должны получать иностранные военные подразделения, которые, по достоверной информации, совершили грубые нарушения прав человека".

К их числу относятся некоторые израильские военные подразделения, подчеркивают истцы. Они требуют признать незаконным бездействие руководителя американского внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что Госдепартаменту следует представить властям Израиля список формирований, которые уличены в нарушениях прав человека и не должны получать поддержку от американской стороны. Вашингтонской администрации также нужно добиться от еврейского государства "письменных гарантий того, что эти подразделения не будут получать военную помощь США", считают истцы.

Иск подан от лица пятерых палестинцев, выступающих в качестве "частных лиц". Некоторые из них имеют американское гражданство. Истцы отмечают, что они сами или их родственники проживают в секторе Газа и подвергаются непосредственной угрозе из-за действий израильских сил, получающих военную помощь США.