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Палестина назвала неприемлемыми планы по созданию "буферной зоны" на севере Газы

Палестина назвала неприемлемыми планы по созданию "буферной зоны" на севере Газы Палестинское руководство считает неприемлемыми любые идеи и планы израильских властей по созданию так называемой буферной зоны в северной части сектора Газа якобы для доставки и распределения в ней гуманитарной помощи палестинцам.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 19:12
Палестина назвала неприемлемыми планы по созданию буферной зоны на севере Газы

Палестинское руководство считает неприемлемыми любые идеи и планы израильских властей по созданию так называемой буферной зоны в северной части сектора Газа якобы для доставки и распределения в ней гуманитарной помощи палестинцам.

Как передает Report со ссылкой на агентство WAFA, с таким заявлением выступил официальный представитель Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудейна.

"Вынашиваемые [Израилем] планы по созданию так называемой буферной зоны на севере Газы и в районе Джебалии полностью отвергаются палестинцами, неприемлемы и нарушают все международные законы, подтверждающие, что сектор Газа является неотъемлемой частью палестинского государства", - указал Рудейна.

Он добавил, что любые планы, определяющие будущее Газы или распределение помощи населению сектора, могут осуществляться исключительно Палестиной и посредством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) или других международных гуманитарных структур.

По утверждению WAFA, в настоящее время власти еврейского государства разрабатывают план по созданию "буферной зоны" в северной части палестинского анклава и близ лагеря беженцев Джабалия, чтобы, по их заверению, беспрепятственно переправлять в этот регион гуманитарную помощь. Доставку помощи, по замыслу израильской стороны, должна проводить американская охранная компания при иностранном финансировании.

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