​Канадского министра в Палестине забросали яйцами и ботинками

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Десятки палестинских демонстрантов забросали яйцами и ботинками кортеж министра иностранных дел Канады.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, Джон Бэрд прибыл в Рамаллу на встречу с палестинским премьер-министром Риадом Малки.

Активисты Фатх требуют бойкотировать визит, так как, по их мнению, Канада занимает произраильскую позицию.

Канадский министр прибыл в регион на пять дней и встретится как с палестинскими, так и с израильскими представителями.