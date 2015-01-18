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    ​Канадского министра в Палестине забросали яйцами и ботинками

    Джон Бэрд прибыл в Рамаллу на встречу с палестинским премьер-министром

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Десятки палестинских демонстрантов забросали яйцами и ботинками кортеж министра иностранных дел Канады.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, Джон Бэрд прибыл в Рамаллу на встречу с палестинским премьер-министром Риадом Малки.

    Активисты Фатх требуют бойкотировать визит, так как, по их мнению, Канада занимает произраильскую позицию.

    Канадский министр прибыл в регион на пять дней и встретится как с палестинскими, так и с израильскими представителями.

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